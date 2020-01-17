Семью Ромы Жукова выселяют из квартиры за долги?

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17 января 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Экс-супруга Ромы Жукова и его шестеро детей могут в любой момент лишиться 2-х комнатной квартиры, в которой проживает вся семья, так как музыкант не выплачивает ипотеку. Сам Роман давно живет отдельно. Романа Жукова не пустили в самолет из-за подозрений в алкогольном опьянении

Певец, получивший большую известность в 90-е годы, обещает отобрать эту квартиру у своей бывшей жены. При этом музыканта, как выяснилось, не останавливает тот факт, что в квартире она проживает вместе с их общими детьми. Об этом Елена Жукова рассказала в Instagram.

"Поначалу считала, что тот шутит, ведь я решила прекратить с ним общение: оно негативно сказывается на моем самочувствии. С его легкой руки мне постоянно звонят из школы, службы опеки, проверяют, в каких условиях мы живем. Это не жизнь!", - отметила Елена в своем посте.

Правда, после угрозы выселения Роман все же погасил задолженность по ипотеке, но затем в переписке со старшей дочерью Полиной пригрозил, что может вновь перестать платить взносы - в любой момент. Скриншот этого диалога также опубликовала в Instagram бывшая жена музыканта.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Жукова (@elenazhukova_official)15 Янв 2020 в 4:36 PST