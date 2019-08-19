Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Известная российская актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками, что её бесит на отдыхе с супругом актёром Павлом Прилучным. Сейчас звёздная пара проводит отпуск в Испании.

Агата не раз признавалась, что у Павла вспыльчивый и взрывной характер, да и сама она не всегда готова идти на уступки. В этот раз знаменитость выложила в Сеть совместную фотографию с мужем, но объяснила, что еле заставила его сфотографироваться. По словам актрисы, её это ужасно бесит в возлюбленном.

На снимке актриса стоит в обнимку с Павлом, который попытался улыбнуться.

Поклонники обрадовались совместной фотографии звёздных супругов, но мужская сторона аудитории встала на защиту популярного актёра:

"Это всегда так, прям как жену услышал в этих словах".