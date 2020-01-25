"Живите на все 100, здесь и сейчас!" - Татьяна Навка поздравила тезок и студентов

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25 января 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Навка, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка 25 января поздравила с праздником всех Татьян и студентов. Для Навки сегодня двойной праздник. Она - Татьяна, ее старшая дочь Александра - студентка.

Православная церковь почитает святую мученицу Татьяну, в еще ее называют покровительницей студентов.

"Я хочу пожелать Вам следовать велению сердца и души! Иметь смелость, характер и возможность идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо! Вдыхать полной грудью воздух, полный надежд, планов, мечтаний, юности и счастья!!! Следуйте своим порывам, ошибайтесь, исправляйте, падайте, вставайте, плачьте, смейтесь, ведь именно это и есть жизнь!!! Живите на все 100, здесь и сейчас!", - написала Навка в Инстаграм.

Согласно народным поверьям, студентам сегодня нужно шуметь, чтобы учеба была успешной

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)24 Янв 2020 в 10:17 PST