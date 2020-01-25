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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Приметы 25 января: в Татьянин день студентам нужно шуметь, чтобы учеба была успешной

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Приметы 25 января: в Татьянин день студентам нужно шуметь, чтобы учеба была успешной
Фото: Pixabay

15 января православные чтят Святую Татьяну – покровительницу студентов и заступницу всех Татьян. В этот день принято просить у Святой Татьяны ясного ума и хорошей памяти.

Вокруг этого праздника, который сейчас совмещает в себе как церковные, так и светские традиции, ходит много легенд и поверий.

Считается, что в Татьянин день нельзя отказать в помощи кому бы то ни было, поскольку это навлечет беду. Ссориться в этот день, особенно с близкими и родными, тоже не следует – говорят, что такая ссора может не закончиться примирением.

Праздник нужно встречать так, чтобы дома был порядок, причем, в сам праздник убирать строго запрещено. Кроме этого, в этот день родителям запрещается ругать детей и не следует пить алкоголь – нечисть может довести до безумия и выпивший начнет скандалить.

С учетом того, что 25 января у большей части населения России ассоциируется с Днем студентов, то приметы есть и для грызущих гранит науки. Например, в этот день студентам не следует хвалиться своими успехами ­– могут сглазить. Нельзя студентам вести себя тихо в этот день - чем веселее праздник, тем легче будет учеба.

ДВа

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