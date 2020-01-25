Победительницу конкурса

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25 января 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Победительница конкурса Татьяна Остапенко. Фото с сайта правительства Хабаровского края

В Тихоокеанском госуниверситете провели традиционный праздник «Татьянин день», в котором приняли участие не только студенты этого вуза, но и учащиеся других высших учебных заведений Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Ежегодный праздник наверняка остался бы незамеченным, если бы не приз, который достался победительнице конкурса «Татьяна года». Как сообщается на сайте краевого правительства, главным призом стала поездка в Китайскую Народную Республику в составе краевой делегации в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы».

Победительница конкурса, студентка 2-го курса Тихоокеанского госуниверситета Татьяна Остапенко пока никак не прокомментировала возможность посетить страну, где бушует новый коронавирус. Непонятно и то, как краевые власти собираются делегировать в практически закрытую страну несколько человек, тем более что заявлено об этом было 24 января, когда в том же Хабаровске уже усилены меры санитарной безопасности.

В Китае от нового коронавируса умер 41 человек, около 1300 заражены им. В Минздраве РФ новый коронавирус назвали одной из биологических угроз населению России.