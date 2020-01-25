С Днем Ангела, Татьяны!

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25 января 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сегодня, 25 января, православная церковь почитает святую мученицу Татьяну. А еще ее называют покровительницей студентов. Что можно, а что нельзя делать в Татьянин день и почему он так любим студентами?

Итак, она звалась Татьяна!

Специально для «Аргументов Недели» комментарии протоиерея Николая, Храм Георгия Победоносца, Латвия.

«Каждый год 25 января православная церковь почитает день святой мученицы Татианы. Святая родилась в Риме, в доброй и знатной семье. Ее отец был тайным христианином, и, конечно, воспитал свою дочь в любви к Богу. И всю свою жизнь Татиана служила искренне Богу. Ни мучения, ни страдания, ни гонение на христиан не заставили ее отречься от веры Христа. Всегда трудно быть христианином. А в то время, когда люди поклонялись языческим богам – еще сложнее. За всю свою благочестивую жизнь Татиана была посвящена в диаконисы. Чем занималась Татиана? Учила вере, готовила к святому Крещению, заботилась о бедных, больных, сиротах. И умерла она за веру Христову. Была обезглавлена по приказу жрецов. «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч». Эти слова апостола Павла исполнились в жизни Татианы. Ничего не смогло остановить ее от любви к Христу. В этот день принято всем Татианам молиться Господу и Ангелу-Хранителю. Ходить в храм на службу. Не суетиться и не ругаться. Помогать тем, кто просит помощи. В такие дни не следует отказывать. С нем Ангела, Татьяны! Храни вас Господь»

Можно сказать, что День Татьяны – двойной праздник! Почитание святой мученицы и праздник студентов.

В 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стали праздновать, как день рождения университета. А с 2005 года день 25 января в России официально отмечается, как день студенчества.

Помню, как Татьяна, в детстве мне одна бабушка сказала: «Хорошее имя тебе дали при рождении. Сильное, справедливое. И нести ты его должна с гордостью. Из Татьян получаются хорошие хозяйки и заботливые мамы».

А ведь точно! Спасибо моему Ангелу-Хранителю, Татьяне! С Праздником!