Латвийский врач: Мы продолжим следить за развитием эпидемиологической ситуации

//Общество 13+

25 января 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Европе уже были зарегистрированы первые случаи заболевания новым коронавирусом. Однако, как утверждают специалисты Латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний, стране пока не угрожает данный недуг.

Представитель Центра Илзе Арая так прокомментировала ситуацию латвийским СМИ: «Наш Центр профилактики и контроля заболеваний будет продолжать следить за развитием эпидемиологической ситуации, а также следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. На данный момент эти организации не ограничивают торговлю с Китаем. И не ограничивают въезд туристов в эту страну. Латвия подвержена данной инфекции, но риск по-прежнему низкий. Наш Центр советует врачам быть осторожными и бдительными. Мы разработали специальные рекомендации для специалистов медиков. Что касается путешественников, то следует быть крайне осторожными и не контактировать с больными людьми. Чаще мыть руки и избегать контакта с дикими или сельскохозяйственными животными. Если во время путешествия или в течении 14 дней человек почувствовал, что у него появились симптомы респираторного заболевания: кашель, высокая температура, затрудненное дыхание, то следует немедленно обратиться к врачу. И, конечно, предупредить, что он путешествовал».