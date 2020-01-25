Водителю BMW, устроившему ДТП на Бутырской улице, за прошлый год выписывали 650 штрафов за нарушение ПДД

Водителю автомобиля BMW, выехавшему на полосу встречного движения на Бутырской улице и устроившему ДТП, за прошлый год выписывали 650 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении ГИБДД, в пятницу, 24 января, в 22:44 на Бутырской улице в Москве автомобиль BMW в ходе движения задел бортом другую машину, а затем выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
В результате аварии один человек погиб, два человека пострадали. Среди пострадавших - ребенок.
Виновник ДТП, водитель машины BMW, имеет за 2019 год 650 штрафов за различные нарушения ПДД, в том числе превышение скорости более чем на 60 км/ч и проезд по встречной полосе, рассказали в ситуационном центре организации дорожного движения (ЦОДД). Большая часть из штрафов не оплачены. За 10 минут до ДТП автомобиль двигался по Дмитровскому шоссе на скорости 150 км/ч. Это зафиксировали фоторадары.
Говорят, владелец BMW нередко хвастался своими "результатами" вождения.
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