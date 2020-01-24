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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Сочи из-за гололеда произошло несколько ДТП, есть жертвы

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи из-за гололеда произошло несколько ДТП, есть жертвы
Фото: Pixabay

Мокрый снег, ветер и гололед стали причиной нескольких аварий в Большом Сочи. В одной из аварий погиб водитель внедорожника Toyota Land Cruiser.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes – он не справился с управлением и столкнулся сразу с тремя автомобилями. Водителя еще одной машины госпитализировали.

На выезде из одного из тоннелей грузовик не разъехался с рейсовым автобусом. В аварии пострадали три пассажира, которым потребовалась медицинская помощь. Еще в одном ДТП пострадала женщина-пассажир.

По данным синоптиков, в Сочи сохраняется непогода, а на дорогах по-прежнему гололед. 24 января столбик термометра здесь опустится до минус 5 градусов, а в предгорьях – до минус 10. Все это сопровождается мокрым снегом.

Местная полиция уже обратилась к местным жителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах. Из-за вернувшейся на юг России зимы, все региональные управления МЧС переведены в режим повышенной готовности.

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