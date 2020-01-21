В Сочи бухгалтер путем заключения фиктивных договоров похитила более 54 млн рублей

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21 января 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

Главный бухгалтер одной из автономных некоммерческих организаций Сочи, подозревается в мошенничестве. Согласно последним данным, она похитила 54 миллиона рублей, заключив фиктивные договоры.

В пресс-службе краевого ГУ МВД России отметили, что бухгалтер путем заключения фиктивных договоров украла крупную сумму, выделенную на здоровое питание в образовательных учреждениях Сочи.

В рамках предварительного следствия мошенница скрылась от сотрудников правоохранительных органов, после чего ее объявили в розыск. Впоследствии подозреваемую задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Москве. Сейчас 49-летняя женщина находится под стражей. В ее отношении возбудили уголовное дело.

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