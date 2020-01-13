Два бизнесмена из Краснодара обвиняются в хищении 860 миллионов рублей

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13 января 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

54-летний и 47-летний руководители двух краснодарских фирм получили в 2011 году кредит на 860 млн рублей в крупном банке. Как выяснилось, в кредитный отдел финансового учреждения они предоставили липовые сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций.

Двое москвичей задержаны по подозрению в мошенничестве с ущербом более 2 млн рублей

Кроме этого, стало известно, что заявленная цена залогового имущества была многократно выше рыночной стоимости. В краевом следкоме сообщают, что деньги по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчётные счета организаций одного из подозреваемых. Другими словами, бизнесмены попросту отмывали средства. Кредит предприниматели так и не погасили, а деньги потратили на собственные нужды.

«Против бизнесменов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, совершённое в особо крупном размере. Одного из них также обвинили в легализации денежных средств, «приобретённых в результате совершения преступления».

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.