Момент смертельного ДТП с участием шести автомобилей в Москве попал на видео

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25 января 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

разбитая машина, pixabay.com

В Госавтоинспекция Москвы в субботу сообщили, что момент смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомобилей попал на видео. В результате аварии погиб один человек.

ДТП случилось ранее на Бутырской улице на севере столицы. На кадрах, которые опубликованы на страничке Госавтоинспекции в социальной сети Twitter, можно увидеть, как одна машина в ходе движения задевает бортом другую, а затем выезжает на встречную полосу и врезается в четыре автомобиля.

Согласно последней информации, в результате аварии в столице также пострадали два человека, в частности, один несовершеннолетний.





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