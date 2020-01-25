Новый вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил идею провести программу реновации жилья во всей России

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25 января 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта mos.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин выдвинул идею провести программу реновации жилья во всей России.

Сейчас сносить "хрущёвки" и строить новое жильё на их месте начали в Москве.

До назначения в правительство Михаила Мишустина Хуснуллин работал московском правительстве, занимался строительством.

По словам заместителя российского правительства, жильё в России стареет "достаточно серьезными темпами".

"Реновация — это изменение всего уклада жизни. Но то, что это надо делать", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1". Как отметил бывший заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, реализация проекта требует больших затрат и необходимо на федеральном уровне пересмотреть требования к строительной отрасли и убрать избыточные ограничения.

"Получилось в Татарстане и Москве – получится, и во всей России", — убеждён вице-премьер.

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