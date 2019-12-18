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18 декабря 2019, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Еще и еще раз убеждаюсь, что в России наступила новая эпоха, когда люди - новая нефть. И от законодательных инициатив слуг народа, рвения на поприще где бы хапнуть и урвать, становится страшно за будущее страны. Вот и свежая законодательная инициатива по всеобщей реновации боюсь окончательно загонит народ в ипотечное ярмо.

В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки. Ставка ипотеки в данном случае не должна превышать 3%, а первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ. Авторы поправки отмечают, что так граждане смогут вселяться в новые квартиры, минуя трудности

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки. Соответствующее обращение члена комитета по бюджету Дмитрия Юркова на имя вице-премьера правительства России Виталия Мутко находится в распоряжении «Известий».

Документ предусматривает, что частичные ипотечные обязательства возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, годовая ставка по ипотеке для россиян, проживающих в аварийных или ветхих домах, не должна превышать 3%. Депутат также предлагает государству субсидировать сделку, если жильцы находят подходящую недвижимость самостоятельно.

«Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — говорится в документе. «Известия» отмечают, что инициативу члена думского комитета готовы поддержать в партии ЛДПР и «Справедливой России». Во фракции КПРФ планируют подробнее изучить это предложение. В секретариате Мутко заявили, что заявка Юркова еще не рассмотрена.

В апреле заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в России. Согласно документу законопроект предлагает механизм проведения реновации, приемлемый для всех регионов страны. Предусматривается, что реновация будет касаться не только конкретного дома, но и квартала или микрорайона.



Источник: https://perfume007.livejournal.com/635087.html