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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В главной воздушной гавани Заполярья готовы дать отпор коронавирусу

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

В главной воздушной гавани Заполярья готовы дать отпор коронавирусу
Фото: сайт аэропорта Мурманска

В Мурманском аэропорту пассажиров попросили надевать одноразовые медицинские маски перед посещением и при нахождении в аэровокзале.

Руководство аэропорта пришло к такому решению из-за распространения коронавируса нового типа.

«В связи с распространением коронавируса пневмонии из Азии, просим вас перед посещением аэровокзала заблаговременно приобретать средства для индивидуальной защиты – одноразовые медицинские маски. Но если вы почувствовали недомогание, незамедлительно обратитесь в здравпункт аэропорта», – сообщается на сайте мурманского аэропорта.

В Китае от нового коронавируса умер 41 человек, около 1300 заражены им. В Минздраве РФ новый коронавирус назвали одной из биологических угроз населению России.

ДВа

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