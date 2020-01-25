В главной воздушной гавани Заполярья готовы дать отпор коронавирусу

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25 января 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт аэропорта Мурманска

В Мурманском аэропорту пассажиров попросили надевать одноразовые медицинские маски перед посещением и при нахождении в аэровокзале.

Руководство аэропорта пришло к такому решению из-за распространения коронавируса нового типа.

«В связи с распространением коронавируса пневмонии из Азии, просим вас перед посещением аэровокзала заблаговременно приобретать средства для индивидуальной защиты – одноразовые медицинские маски. Но если вы почувствовали недомогание, незамедлительно обратитесь в здравпункт аэропорта», – сообщается на сайте мурманского аэропорта.

В Китае от нового коронавируса умер 41 человек, около 1300 заражены им. В Минздраве РФ новый коронавирус назвали одной из биологических угроз населению России.