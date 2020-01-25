"Аэрофлот" изменит правила перевозки животных после гибели двух кошек, летевших из США в Болгарию через Москву

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25 января 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Bo Ris, фото из Facebook.com

Авиакомпания "Аэрофлот" после инцидента с котами пассажира Максима Чумаченко рейса Нью-Йорк - Москва - София, задумалась о пересмотре правил перевозки животных. Максим Чумаченко летел на Boeing 777, его питомцы во время полёта находились в специальных боксах для перевозки животных в багажном отсеке самолета. В Москве в аэропорту Шереметьево ему отдали котов в разбитых боксах.

Один из котов умер в самолете по пути из Москвы в Болгарию, второй позже скончался на столе у ветеринара. У третьего кота лапки примерзли к салфетке, он их обморозил.

Мужчина предполагает, что боксы с кошками в Шереметьево бросали с третьего этажа. Владелец кошек считает, что грузчики из компании "Шереметьево Хэндлинг" должны быть привлечены к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Я понимаю, все бывает, один бокс случайно выпал. Но два животных с одного рейса и замороженный кот — это рецидив садизма,— считает господин Чумаченко.— Эти люди должны быть наказаны по статье "Жестокое отношение к животным" (ст. 245 УК РФ), - цитирует Максима "Коммерсантъ".

Представители авиакомпании сообщили, что "Аэрофлот" "намерен выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговых структур во всех российских аэропортах".

На страничке владельца погибших кошек развернулся диспут по этой теме, пользователи рассказывают о своих инцидентах при перевозке домашний питомцев.

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