Два кота погибли на рейсе «Аэрофлота», у третьей кошки - обморожение

Два кота породы американский колор-пойнт погибли после рейса компании «Аэрофлот» Нью-Йорк - Москва.
Владелец животных Максим Чумаченко направлялся из США в Болгарию с пересадкой в Москве (Шереметьево).
22 января мужчина вылетел из Нью-Йорка. Два кота и кошка во время полета находились в специальных переносках в багажном отделении, как это требуют правила авиакомпании, - сообщило сообщило издание Baza.
В Шереметьево владелец животных узнал, что два кота серьезно пострадали, и ему разрешили взять животных в салон. На рейсе до Софии один кот умер в самолете, второй кот — на столе у ветеринара. Заключение экспертизы будет готово 27 января, по предварительным данным — оба кота умерли от внутреннего кровоизлияния после полученных при перелете травм. О состоянии третьей кошки Чумаченко узнал только в Софии. Оказалось, что она получила обморожение.
Интересно, что владелец кошек оплачивал услугу «приорити-груз», чтобы переноски с кошками выгрузили аккуратно и в первую очередь. Но один из пассажиров в Шереметьево рассказал, что видел, как его кошек швыряют на разгрузке.
«Аэрофлот» перекладывает ответственность за гибель животных на грузчиков аэропорта Шереметьево.
В «Аэрофлоте» Русской службе Би-би-си подтвердили факт инцидента, пообещав разобраться в его причинах и привлечь виновных к ответственности.
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