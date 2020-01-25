Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России иностранные студенты смогут найти работу без специальных разрешений

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

В России иностранные студенты смогут найти работу без специальных разрешений
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме в третьем чтении прошел закон, который позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и профучилищах. Такую задачу поставил президент России.

Закон позволит иностранным студентам, обучающимся в России, найти работу без специальных разрешений. Они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора.

«Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что «это повысит возможности получения образования в России».

Проект этого закона был внесен спикером Госдумы и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами ГД и членами СФ.

Читайте также:

1. Депутат Госдумы призывает ввести потребительскую корзину для студентов

2. Полицейских обяжут сообщать родственникам потерпевших об оказании первой помощи

ДВа

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…