В России иностранные студенты смогут найти работу без специальных разрешений

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25 января 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме в третьем чтении прошел закон, который позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и профучилищах. Такую задачу поставил президент России.

Закон позволит иностранным студентам, обучающимся в России, найти работу без специальных разрешений. Они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора.

«Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что «это повысит возможности получения образования в России».

Проект этого закона был внесен спикером Госдумы и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами ГД и членами СФ.

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