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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Депутат Госдумы призывает ввести потребительскую корзину для студентов

, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы призывает ввести потребительскую корзину для студентов
шоколад, pixabay.com
Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") выдвинул идею ввести потребительскую корзину для студентов и учащихся. Политик советует включить в ее состав продукты, полезные для развития интеллекта.
 
Зубарев направил соответствующее предложение министру труда и соцзащиты Антону Котякову, а также министру экономического развития Максиму Решетникову.
 
По словам депутата, текущая комплектация потребительской корзины и условия назначения ее стоимости не менялись с 2012 года. Данные параметры включают в себя деление на три возрастные группы: дети до 15 лет, граждане в возрасте от 15 до 65 лет, а также россияне старше 65 лет. Виктор Зубарев предлагает добавить в список категорию "студенты и учащиеся", которых в России более 4 млн человек. Поясняется, что такие изменения нужны в связи с тем, что именно от потребительской корзины зависит начисление стипендий и льгот.
 
В состав потребкорзины учащихся должны входить орехи, сухофрукты, горький шоколад, ягоды, семена, зелень, кофе и зеленый чай.
 
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