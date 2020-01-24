Депутат Госдумы призывает ввести потребительскую корзину для студентов

Зубарев направил соответствующее предложение министру труда и соцзащиты Антону Котякову, а также министру экономического развития Максиму Решетникову.

По словам депутата, текущая комплектация потребительской корзины и условия назначения ее стоимости не менялись с 2012 года. Данные параметры включают в себя деление на три возрастные группы: дети до 15 лет, граждане в возрасте от 15 до 65 лет, а также россияне старше 65 лет. Виктор Зубарев предлагает добавить в список категорию "студенты и учащиеся", которых в России более 4 млн человек. Поясняется, что такие изменения нужны в связи с тем, что именно от потребительской корзины зависит начисление стипендий и льгот.

В состав потребкорзины учащихся должны входить орехи, сухофрукты, горький шоколад, ягоды, семена, зелень, кофе и зеленый чай.

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