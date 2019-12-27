Что для студентов важнее: работа или учёба?

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27 декабря 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели», Татьяна МАТВЕЕВА ]

Фото: соцсети

По статистике 50% студентов работают. И ещё половина хотят устроиться на работу. Про студента есть клише - это или доставщик пиццы или официантка. Но так ли это на самом деле?

Конечно, если забить в интернете «подработка для студентов», первое, что вылезет - это разносчик пиццы, официант, курьер или расфасовщик. Такие работодатели обещают карьерный рост, средние зарплаты и удобный график. Если нужно стандартные 20-30 тысяч в месяц - это то, что нужно. Но всё чаще студенты пытаются найти подработку по профессии.

Шутка про то, что без опыта работы никуда не берут, имеет место в реальности. И студент уже с первого курса начинает думать об опыте работы. Находит практику в нужном месте и часто работает бесплатно. Главным его вознаграждением становятся опыт и связи. Многие фирмы специально берут студентов на практику, чтобы вырастить из них профессионалов, всему научить, а потом взять на работу.

Что оказывается в приоритете: работа либо учёба – не всегда понятно. Кто-то вообще посвящает себя учебе и идет работать только на магистратуре. Кто-то специально идет на заочное обучение чтобы иметь возможность трудиться. Но главным остается то, что у студентов есть выбор. Многие вакансии открыты и молодых готовы обучить и принять в штат.

Татьяна Матвеева