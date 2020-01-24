Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Полицейских обяжут сообщать родственникам потерпевших об оказании первой помощи

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейских обяжут сообщать родственникам потерпевших об оказании первой помощи
Фото: соцсети

Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», который усилит гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

В изменениях речь, в частности, идет о том, что после вступления закона в силу полицейские будут обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.

До внесения этих изменений в обязанности сотрудников полиции входило лишь оказание первой помощи пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, или в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Однако информировать родственников они не обязаны, и в результате порой людям приходилось часами обзванивать больницы в поисках родного человека.

Еще одно важное нововведение – это расширение круга лиц, которым задержанный может сообщить о факте своего задержания, а также о том, где именно он находится. Правда, не сообщается, кому конкретно может позвонить задержанный.

Кроме того, новым законом на полицию возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, не просто пропавших без вести, а «исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками».

Читайте также:

1. В Адыгее полицейские спасли двухмесячного малыша из Самарской области

ДВа

//картина дня

Общество

Поклонская пристыдила

Поклонская пристыдила "интернетных копателей", раскопавших в сети старые посты министра Любимовой о нелюбви к культуре

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад Любимова разместила в ЖЖ пост.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается. Крымские татары назвали готовящуюся акцию провокацией.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в необычном для себя образе и получила похвалу от своей звездной мамы – Аллы Пугачевой. Примадонна эстрады оценила выбор наряда…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом, о котором пишут СМИ, передают телеканалы…

//новости ан