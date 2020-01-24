Полицейских обяжут сообщать родственникам потерпевших об оказании первой помощи

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24 января 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», который усилит гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

В изменениях речь, в частности, идет о том, что после вступления закона в силу полицейские будут обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.

До внесения этих изменений в обязанности сотрудников полиции входило лишь оказание первой помощи пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, или в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Однако информировать родственников они не обязаны, и в результате порой людям приходилось часами обзванивать больницы в поисках родного человека.

Еще одно важное нововведение – это расширение круга лиц, которым задержанный может сообщить о факте своего задержания, а также о том, где именно он находится. Правда, не сообщается, кому конкретно может позвонить задержанный.

Кроме того, новым законом на полицию возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, не просто пропавших без вести, а «исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками».

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