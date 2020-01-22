В Адыгее полицейские спасли двухмесячного малыша из Самарской области

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22 января 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Житель Самарской области выразил благодарность сотрудникам ДПС Адыгеи за отзывчивость и своевременно оказанную помощь.

«Семья направлялась в Краснодар, их путь пролегал через территорию Адыгеи, в машине находились родители и двухмесячный сын, которого, также как и отца, зовут Василий. По дороге малышу стало плохо, он начал задыхаться и терять сознание. Отец мальчика обратился к дорожным полицейским, дежурившим в тот день на трассе», – рассказали в республиканском МВД.

Инспекторы пересадили родителей с ребенком в патрульный автомобиль и, включив звуковую и световую сигнализацию, привезли их в одно из медучреждений краевого центра, где малышу оказали своевременную помощь.

Вечером дорожные полицейские поинтересовались у оставившего контакты отца двухмесячного Васи состоянием малыша - его здоровью уже ничего не угрожало.

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