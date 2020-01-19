В Москве сотрудники ДПС приняли роды в патрульной машине

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19 января 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов на юго-западе российской столицы приняли роды у женщины, на свет появился мальчик. Об этом накануне сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Сотрудники полиции помогли беременной жительнице Подмосковья добраться до роддома

В районе 26 километра Киевского шоссе к экипажу ДПС подъехало такси. Пассажир автомобиля сообщил сотрудникам, что в машине начались рожает его жена жены, а до больницы семья может не успеть из-за пробок на дорогах.

Полицейские пересадили роженицу и ее супруга в патрульный экипаж, но до больницы добраться не получилось: ребенок появился на свет возле дома номер 137 по Ленинскому проспекту прямо в машине сотрудников ГИБДД.

Вызванная правоохранителями бригада "Скорой помощи" также не успела к моменту рождения малыша. Мальчика завернули в форменную куртку до прибытия медиков, а по их появлении сдали "с рук на руки" вместе с мамой.

Интернет-портал "360" получил в распоряжение запись переговоров сотрудников госавтоинспекции, которые принимали роды:

- На 3.15 в сторону центра Скорую помощь срочно. Рожает прямо в машине у нас. На 3.15.

- Вызывай Скорую, я не могу разорваться. Мы стоим на треугольнике безопасности.

- Ребенок родился.

- Молодец, поздравляю. Кто: мальчик или девочка?

- Не до этого, в куртке он там укутан.

- Молодец.

- ...

- Будущий гаишник...