Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Москве сотрудники ДПС приняли роды в патрульной машине

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сотрудники ДПС приняли роды в патрульной машине
фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов на юго-западе российской столицы приняли роды у женщины, на свет появился мальчик. Об этом накануне сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. 

Сотрудники полиции помогли беременной жительнице Подмосковья добраться до роддома

Сотрудники полиции помогли беременной жительнице Подмосковья добраться до роддома

В районе 26 километра Киевского шоссе к экипажу ДПС подъехало такси. Пассажир автомобиля сообщил сотрудникам, что в машине начались рожает его жена жены, а до больницы семья может не успеть из-за пробок на дорогах.

Полицейские пересадили роженицу и ее супруга в патрульный экипаж, но до больницы добраться не получилось: ребенок появился на свет возле дома номер 137 по Ленинскому проспекту прямо в машине сотрудников ГИБДД.

Вызванная правоохранителями бригада "Скорой помощи" также не успела к моменту рождения малыша. Мальчика завернули в форменную куртку до прибытия медиков, а по их появлении сдали "с рук на руки" вместе с мамой.

Интернет-портал "360" получил в распоряжение запись переговоров сотрудников госавтоинспекции, которые принимали роды:

- На 3.15 в сторону центра Скорую помощь срочно. Рожает прямо в машине у нас. На 3.15.
- Вызывай Скорую, я не могу разорваться. Мы стоим на треугольнике безопасности.
- Ребенок родился.
- Молодец, поздравляю. Кто: мальчик или девочка?
- Не до этого, в куртке он там укутан.
- Молодец.
- ...
- Будущий гаишник...

АС

//картина дня

В мире

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Немецкое издание Die Welt сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель считает главной задачей конференции по Ливии не допустить повторения «сирийского сценария», когда главной силой при урегулировании ситуации стала Россия.

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В канун Новогодних праздников полиция «Внуково» задержала пассажира, который был пьян «в дрова». Он выл и пинался, его пришлось положить на тележку и прокатили…

//новости ан

В Петербурге арестовали на два месяца бездомного, который сообщил о минировании Конституционного суда. Он заявил, что к этому его подтолкнуло послание президента

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал оппозиционных журналистов, критикующих власть, продажными и призвал их «как говорят в народе, мочить». Так он поздравил сотрудников…

//новости ан