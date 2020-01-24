Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Елена Малышева посоветовала употребляющим снюс подросткам отведать фекалии

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева посоветовала употребляющим снюс подросткам отведать фекалии
Врач и телеведущая Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Елена Малышева рекомендовала подросткам, сосущим жевательный табак, попробовать на вкус фекалии. Данный совет врач и телевизионная ведущая дала в ходе своей программы.

Новый выпуск передачи Малышевой, выходящей на Первом канале, был посвящен пагобному воздействию снюсов для организма человека. По данному вопросу высказались молодые люди, ранее употреблявшие данный вид табачных изделий. Один из подростков во время разговора отметил, что в жизни необходимо попробовать все. Отвечая на данную реплику, Елена Малышева заявила, что в таком случае нужно отведать и фекалии.

Ранее специалист рассказала, как защититься от смертельного коронавируса, возникшего в Китае.

Читайте также:

1. Как не подцепить «китайскую пневмонию»: Малышева поделилась рекомендациями известного инфекциониста

2. Счастливая бабушка Елена Малышева показала свое фото с подросшими внуками

 

ДЦ

//картина дня

В мире

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах СМИ.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, ажиотаж…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса. О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель…