Елена Малышева посоветовала употребляющим снюс подросткам отведать фекалии

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24 января 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Врач и телеведущая Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Елена Малышева рекомендовала подросткам, сосущим жевательный табак, попробовать на вкус фекалии. Данный совет врач и телевизионная ведущая дала в ходе своей программы.

Новый выпуск передачи Малышевой, выходящей на Первом канале, был посвящен пагобному воздействию снюсов для организма человека. По данному вопросу высказались молодые люди, ранее употреблявшие данный вид табачных изделий. Один из подростков во время разговора отметил, что в жизни необходимо попробовать все. Отвечая на данную реплику, Елена Малышева заявила, что в таком случае нужно отведать и фекалии.

Ранее специалист рассказала, как защититься от смертельного коронавируса, возникшего в Китае.

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