Счастливая бабушка Елена Малышева показала свое фото с подросшими внуками

Известная телеведущая Елена Малышева показала поклонникам фотографию, на которой она выглядит очень счастливой. Знаменитость на новом снимке позирует со своими внуками – Игорем и Артуром.
Малышева сообщила, что ее старший внук, которому на днях исполнится пять лет, уже читает по-русски и по-английски, пишет печатными буквами и играет на фортепиано. Кроме того, он умеет считать. Младший, которому всего полтора года, недавно начал говорить и показывать, как "разговаривают" животные.
Отметим, что внуков телеведущей подарил старший сын Юрий, которому 31 год. Младший сын Малышевой – 30-летний Василий – пока холост.
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