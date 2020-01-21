Счастливая бабушка Елена Малышева показала свое фото с подросшими внуками

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21 января 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

телеведущая Елена Малышева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная телеведущая Елена Малышева показала поклонникам фотографию, на которой она выглядит очень счастливой. Знаменитость на новом снимке позирует со своими внуками – Игорем и Артуром.

Малышева сообщила, что ее старший внук, которому на днях исполнится пять лет, уже читает по-русски и по-английски, пишет печатными буквами и играет на фортепиано. Кроме того, он умеет считать. Младший, которому всего полтора года, недавно начал говорить и показывать, как "разговаривают" животные.

Отметим, что внуков телеведущей подарил старший сын Юрий, которому 31 год. Младший сын Малышевой – 30-летний Василий – пока холост.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)20 Янв 2020 в 5:02 PST