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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Елена Малышева рассказала, как предотвратила развитие рака в своем организме

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Инстаграм

Елена Малышева рассказала, как предотвратила развитие рака в своем организме
телеведущая Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала поклонникам, как предотвратила развитие рака толстого кишечника. Оказалось, что несколько лет назад она удалила три предраковых полипа.

В настоящий момент Малышева лечит рефлюксную болезнь (изжогу). Телеведущая отметила, что в последний раз делала гастроскопию полгода назад, в ходе которой у нее нашли эрозии в пищеводе и в желудке. В настоящий момент, по ее словам, считается, что эрозия, язва и онкология — это стадии одной болезни. Именно поэтому Елена Малышева считает, что необходимо лечить первую стадию – в этом случае не будет последней.

Телеведущая призвала своих подписчиков пройти гастро- и колоноскопию.

ЕТ

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