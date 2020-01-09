Елена Малышева рассказала, как предотвратила развитие рака в своем организме

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9 января 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Инстаграм

телеведущая Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала поклонникам, как предотвратила развитие рака толстого кишечника. Оказалось, что несколько лет назад она удалила три предраковых полипа.

В настоящий момент Малышева лечит рефлюксную болезнь (изжогу). Телеведущая отметила, что в последний раз делала гастроскопию полгода назад, в ходе которой у нее нашли эрозии в пищеводе и в желудке. В настоящий момент, по ее словам, считается, что эрозия, язва и онкология — это стадии одной болезни. Именно поэтому Елена Малышева считает, что необходимо лечить первую стадию – в этом случае не будет последней.

Телеведущая призвала своих подписчиков пройти гастро- и колоноскопию.