Грабеж со стороны государства: как Латвия «выкачивает» деньги у народа

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24 января 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

То, что в Латвии не хватает денег на учителей, врачей, воспитателей – понятно! То, что людей, простите, «пачками» увольняют, повально закрывают больницы, предприятия – понятно! Меньше народа – больше денег классу имущему. Но зачем же тогда кричать с парламентской трибуны, что коррупция – плохо? Должно в государстве все быть прозрачно! Все во благо народа!

Уже более шести месяцев латвийцы возмущены счетами за электричество. Жалоб в данную организацию предостаточно!

В чем суть претензий?

Многим непонятно, как формируются счета и из чего выходит приличная сумма, тогда, как за само электричество плата и небольшая.

«Достала» данная организация известную латвийскую журналистку Элиту Вейдемане! Дама она эмоциональная и за словом в карман не полезет!

Получила наша Элита счет за электричество на сумму 49 евро. Стоимость самого электричества составил 17 евро, а остальное – плата за распределение электроэнергии, плата за подключение, мощность заряда, обязательный компонент закупки.

«Нормальный грабеж со стороны государства. Счет за электричество 49, 23. Из этой суммы: за электричество только 17, 17 евро. Распределение (!!!) 22,59! OIK 9,47! Что еще можно приплюсовать? Направление ветра, количество прошедших мимо людей, толщину кожуры картофеля? Сколько раз было уже заплачено за эти провода, столбы, трансформаторы! Грабеж!»

Разумеется, латвийцы моментально поддержали известную журналистку! Жалобы в «Латэнерго» посыпались, как снег в Сибири! Навалили свои претензии государственной организации – не разгребешь!

И вот тут выяснилось, что история у г-жи Вейдемане – цветочки!

«Разводит» «Лавтэнерго» других людей круто!

История вашей покорной слуги!

Живу я тихо, спокойно, аккурат оплачиваю в срок все счета. Плата за электричество – не исключение. Квартира у меня приличных размеров и счет составлял от 40 до 55 евро в месяц. Оплачивала! Не возмущалась. Сдавала раз в год показания счетчика и не парилась. Несколько месяцев назад я получаю счет за электричество! Вместо привычной суммы я вижу!!! 800 евро!

Сперва я подумала, что организация ошиблась! Бросилась звонить. Нет! Счет мне 800 евро! Как так? ЗА ЧТО? Плачу в срок, долгов нет, показатели сдаю.

Но главное – счет на 800 евро пришел седьмого числа, а оплатить следует до конца месяца! Или? Отключат электричество! Но за это время невозможно решить юридические моменты: отправить письмо с запросом в «Латэнерго» и ждать (по закону) две недели, потом письмо в вышестоящую организацию, а потом и в суд! Требуется время. Государственная организация поставила меня в «неестественную» позу. Плати или отключим свет! Как это называется? Вымогательство? Надо отдать должное, данная «вороватенькая» организация предлагает разбить платеж «долга» по графику. Разумеется, график составляют они. За «писульку-график» на треть страницы они берут 94 евро! И конечно, проценты! Сумма, доложу я вам, выходит внушительная!

Так за что 800 евро?

Я честно пыталась выяснить! Писала официальные письма, звонила, обращалась! Мне долго не отвечали. Когда я их достала, то мне сказали, что у меня перерасход электричества! Вона как! А как такое может быть?

Оказывается, что с 2016 по 2019 года перерасход. А как же счета, которые вы выставляли каждый месяц? Откуда цифры брались? А как же показание счетчика, которые вы получали? А как же регулярные проверки счетчиков сотрудниками «Латэнерго». Но главное!!! У меня договор с организацией с 2018 года! А 2016, 2017 с какого боку?

Никто мне ничего путного не ответил! Ответ один – платите или график!

Надоело мне выслушивать данный бред! Я обратилась к другу нашей семьи – серьезнейшему и авторитетному юристу. Долго экс-глава Конституционного суда, политик, преподаватель на юридическом факультете ЛУ глядел на «писульки» «Латэнерго» и изрек: «Возмутительно! Почему ты не в суде еще?»

Я и подала документы в суд! Такие разбирательство – дело не столь быстрое, но первый шаг сделан!

Как журналист, я обращалась к этой «мутной» организации в пресс-службу. Ответа, увы, нет. Пресс-служба бегает, как нечистый от ладана… от меня. Конечно, невыгодно отвечать на вопросы неудобные и прославиться на несколько государств.

Могу точно сказать, шумиху и огласку в Латвии не любят! Особенно, когда это касается государства. Будет вам огласка! И суд будет!

Как же называется то, что делает государственная организация?

Я согласна с г-жой Вейдемане – грабеж!

А еще и беспредел!

Совершенно смешно и комично выглядело заявление министра экономики Ральфа Немиро, который высказал удовлетворение принятым в прошлом году политическим решением о снижении тарифа на распределение электроэнергии.

О какой прозрачности и честности тогда говорил премьер-министр Латвии?

Ею и не пахнет! Если государственная организация позволяет себе такое и доводит людей до конвульсий.

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