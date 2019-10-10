Латвия: министр здравоохранения отдохнула в США на деньги налогоплательщиков

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10 октября 2019, 22:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, rus.lsm.lv

Латвийская медицина переживает не самые лучшие времена. Критические времена. Но такая сложная ситуация никак не отражается на отдыхе министра здравоохранения Латвии Илзе Винькеле. Министр предпочитает отдыхать с размахом.

Во время своей недавней командировки в Нью-Йорк министр здравоохранения Латвии решила «задержаться» в США. Зачем? Догулять свой отпуск. Все бы ничего, но «отдых» министра обошелся латвийским налогоплательщикам в кругленькую сумму. Судите сами: г-жа Винькеле за деньги налогоплательщиков прилетела в Нью-Йорк, где после официального визита решила «отдохнуть после трудов праведных», разумеется, за деньги народа. А после уже вернуться в Ригу, естественно, за деньги налогоплательщиков. Итак, гостиницу г-жа Винькеле выбрала себе «по статусу»: по сообщению министерства здравоохранения Латвии, в общей сложности на «аппетиты» министра в Hotel 48LEX New York было потрачено 1378 долларов. Но это только за две ночи. Официальные! Не стоит огромного труда догадаться, что и несколько отпускных дней министра обошлись не меньше. Кстати, г-жа Винькеле отдыхала исключительно в «королевском салоне». Так назывался ее номер.

На сегодняшний день, только три министра в Латвии «отгребают» от народа «по полной»: министр здравоохранения, министр образования и министр обороны. Министр обороны Латвии подвергся критики за «любовь» к латвийским легионерам СС, а два других за то, что только говорят и «блюдут» свои интересы.

Интересно, а сколько пенсионеров могли купить себе лекарства за «королевский салон» Винькеле? Те пенсионеры, которые реально работали, а не, простите, «чесали» языками, как г-жа Винькеле. Кстати, по какой официальной нужде министр здравоохранения летала в США? Чему латвийский министр может дать Нью-Йорку? Для «галочки», видимо!