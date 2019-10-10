Латвия: министр здравоохранения отдохнула в США на деньги налогоплательщиков

Латвийская медицина переживает не самые лучшие времена. Критические времена. Но такая сложная ситуация никак не отражается на отдыхе министра здравоохранения Латвии Илзе Винькеле. Министр предпочитает отдыхать с размахом.
Во время своей недавней командировки в Нью-Йорк министр здравоохранения Латвии решила «задержаться» в США. Зачем? Догулять свой отпуск. Все бы ничего, но «отдых» министра обошелся латвийским налогоплательщикам в кругленькую сумму. Судите сами: г-жа Винькеле за деньги налогоплательщиков прилетела в Нью-Йорк, где после официального визита решила «отдохнуть после трудов праведных», разумеется, за деньги народа. А после уже вернуться в Ригу, естественно, за деньги налогоплательщиков. Итак, гостиницу г-жа Винькеле выбрала себе «по статусу»: по сообщению министерства здравоохранения Латвии, в общей сложности на «аппетиты» министра в Hotel 48LEX New York было потрачено 1378 долларов. Но это только за две ночи. Официальные! Не стоит огромного труда догадаться, что и несколько отпускных дней министра обошлись не меньше. Кстати, г-жа Винькеле отдыхала исключительно в «королевском салоне». Так назывался ее номер.
На сегодняшний день, только три министра в Латвии «отгребают» от народа «по полной»: министр здравоохранения, министр образования и министр обороны. Министр обороны Латвии подвергся критики за «любовь» к латвийским легионерам СС, а два других за то, что только говорят и «блюдут» свои интересы.
Интересно, а сколько пенсионеров могли купить себе лекарства за «королевский салон» Винькеле? Те пенсионеры, которые реально работали, а не, простите, «чесали» языками, как г-жа Винькеле. Кстати, по какой официальной нужде министр здравоохранения летала в США? Чему латвийский министр может дать Нью-Йорку? Для «галочки», видимо!