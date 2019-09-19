Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить деньги

19 сентября 2019, 13:56 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, rus.lsm.lv
Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, rus.lsm.lv

Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить государственные деньги. Урезать пособие по безработице. Со следующего года пособие по безработице будет выплачиваться в течение восьми, а не девяти месяцев. Да и размер пособия также станет меньше.

Первые два месяца пособие будет выплачиваться в размере 100% от начисленного, следующие два – в размере 75%, еще два – в размере 50%, а последние два месяца – в размере 45%.

Почему возникло такое решение?

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича так комментирует данную ситуацию: «Нельзя сказать, что это основательные изменения, но, возможно, это мотивирует людей быстрее возвращаться на рынок труда».

Данное решение вызвало споры в обществе. Например, экс-спикер Сейма, а ныне известный политолог Илга Крейтусе высказалась довольно жестко: «Наконец-то в стране начинают думать о том, что мы транжирим огромные суммы на пособия по безработице. Уволившиеся по собственному желанию не должны получать пособие по безработице дольше месяца».

Да и депутат Сейма Янис Домбрава поддержал решение правительства: «Большую часть поддержки получают не честно работающие люди – те, у кого появились краткосрочные проблемы в жизни – и не инвалиды, а те, кто не мотивирован заботится о себе в обществе. Значительную поддержку получают лентяи и пьяницы».

Если честно, то сложно не согласиться с мнением политиков! Действительно, патологическая лень и жажда «халявы» захватила Латвию. И это не касается  тех, кому за 50! Молодое поколение не особо желает работать. Если в столице Латвии таких людей приблизительно 30%, то в районах – более 66%.

Обычно молодые люди предпочитают жить на пособие по безработице, или на пенсии пожилых родителей. Да, такова реальность!

 