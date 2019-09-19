Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить деньги

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19 сентября 2019, 13:56 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, rus.lsm.lv

Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить государственные деньги. Урезать пособие по безработице. Со следующего года пособие по безработице будет выплачиваться в течение восьми, а не девяти месяцев. Да и размер пособия также станет меньше.

Первые два месяца пособие будет выплачиваться в размере 100% от начисленного, следующие два – в размере 75%, еще два – в размере 50%, а последние два месяца – в размере 45%.

Почему возникло такое решение?

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича так комментирует данную ситуацию: «Нельзя сказать, что это основательные изменения, но, возможно, это мотивирует людей быстрее возвращаться на рынок труда».

Данное решение вызвало споры в обществе. Например, экс-спикер Сейма, а ныне известный политолог Илга Крейтусе высказалась довольно жестко: «Наконец-то в стране начинают думать о том, что мы транжирим огромные суммы на пособия по безработице. Уволившиеся по собственному желанию не должны получать пособие по безработице дольше месяца».

Да и депутат Сейма Янис Домбрава поддержал решение правительства: «Большую часть поддержки получают не честно работающие люди – те, у кого появились краткосрочные проблемы в жизни – и не инвалиды, а те, кто не мотивирован заботится о себе в обществе. Значительную поддержку получают лентяи и пьяницы».

Если честно, то сложно не согласиться с мнением политиков! Действительно, патологическая лень и жажда «халявы» захватила Латвию. И это не касается тех, кому за 50! Молодое поколение не особо желает работать. Если в столице Латвии таких людей приблизительно 30%, то в районах – более 66%.

Обычно молодые люди предпочитают жить на пособие по безработице, или на пенсии пожилых родителей. Да, такова реальность!