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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Пожарные добровольцы в 2019 году спасли жизни 380 человек

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пожарные добровольцы в 2019 году спасли жизни 380 человек
Фото с сайта МЧС РФ

Добровольная пожарная охрана в прошлом году самостоятельно потушила более 5,5 тысяч пожаров. Пожарные волонтеры 22,6 тысяч раз оказывали помощь в тушении огня профессионалам.

По данным МЧС, добровольных пожарных привлекали и к тушению лесных пожаров – более 240 раз. Кроме этого, они участвовали в 2 тысячах аварийно-спасательных работах.

Сегодня в России зарегистрировано почти 83 тысячи добровольных пожарных дружин, в них входят 436 тысяч волонтеров.

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