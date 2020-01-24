Пожарные добровольцы в 2019 году спасли жизни 380 человек

Добровольная пожарная охрана в прошлом году самостоятельно потушила более 5,5 тысяч пожаров. Пожарные волонтеры 22,6 тысяч раз оказывали помощь в тушении огня профессионалам.
По данным МЧС, добровольных пожарных привлекали и к тушению лесных пожаров – более 240 раз. Кроме этого, они участвовали в 2 тысячах аварийно-спасательных работах.
Сегодня в России зарегистрировано почти 83 тысячи добровольных пожарных дружин, в них входят 436 тысяч волонтеров.
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