Пожарные добровольцы в 2019 году спасли жизни 380 человек

//Общество 13+

24 января 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта МЧС РФ

Добровольная пожарная охрана в прошлом году самостоятельно потушила более 5,5 тысяч пожаров. Пожарные волонтеры 22,6 тысяч раз оказывали помощь в тушении огня профессионалам.

По данным МЧС, добровольных пожарных привлекали и к тушению лесных пожаров – более 240 раз. Кроме этого, они участвовали в 2 тысячах аварийно-спасательных работах.

Сегодня в России зарегистрировано почти 83 тысячи добровольных пожарных дружин, в них входят 436 тысяч волонтеров.

Читайте также:

1. Подросток помог спастись соседям при пожаре в Екатеринбурге

2. МЧС подготовило пособие для проведения спасательных работ при ДТП