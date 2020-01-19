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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

МЧС подготовило пособие для проведения спасательных работ при ДТП

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС подготовило пособие для проведения спасательных работ при ДТП
Фото: сайт МЧС

МЧС России выпустило в свет пособие для специалистов экстренных служб. Кроме печатного контента, пособие даёт возможность просмотреть более 30 специальных обучающих видеороликов.

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Материал для книги подготовили сотрудниками Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при поддержке Минздрава РФ, Центра экстренной психологической помощи МЧС России и профессиональных спасателей.

«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения МЧС России более 100 тысяч раз выезжают по вызовам на дорожно-транспортные происшествия. С 2013 по 2019 год на территории РФ спасатели и пожарные около 900 тысяч раз реагировали на ДТП, оказав помощь 850 тысячам человек», – говорится в сообщении спасательного ведомства.

ДВа

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