МЧС подготовило пособие для проведения спасательных работ при ДТП

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19 января 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МЧС

МЧС России выпустило в свет пособие для специалистов экстренных служб. Кроме печатного контента, пособие даёт возможность просмотреть более 30 специальных обучающих видеороликов.

В Ставропольском крае случилось массовое ДТП, пострадали 11 детей

Материал для книги подготовили сотрудниками Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при поддержке Минздрава РФ, Центра экстренной психологической помощи МЧС России и профессиональных спасателей.

«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения МЧС России более 100 тысяч раз выезжают по вызовам на дорожно-транспортные происшествия. С 2013 по 2019 год на территории РФ спасатели и пожарные около 900 тысяч раз реагировали на ДТП, оказав помощь 850 тысячам человек», – говорится в сообщении спасательного ведомства.