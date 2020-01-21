//Происшествия 13+
Подросток помог спастись соседям при пожаре в Екатеринбурге
21 января 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
21 января 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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Количество людей, зараженных коронавирусом нового типа в Китае вновь увеличилось. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему…
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Общество
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Будет ли подавать певица Пелагея на алименты? Хоккеист Иван Телегин за один сезон зарабатывает 80 миллионов рублей, то есть в месяц более шести с половиной миллионов…
В Силезском воеводстве на юго-западе Польши была найдена воронка диаметром 12 м, в которой находились обломки американского бомбардировщика B-25 Mitchell. Они в годы…
В микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге подросток увидел пожар, разбудил своих соседей и помог им эвакуироваться. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе…
Мне всегда нравилось разговаривать с Аскольдом Запашным: спокойствие, конкретика, уважение к собеседнику. И когда представляется возможность взять интервью…
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Сегодня остро встал вопрос между Россией и Польшей, основанный на трактовке исторических событий. 19 декабря на пресс-конференции президента России Владимир Путин…
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