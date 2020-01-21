Подросток помог спастись соседям при пожаре в Екатеринбурге

В микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге подросток увидел пожар, разбудил своих соседей и помог им эвакуироваться. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе областного главка МЧС.

Установлено, что минувшей ночью в подъезде на первом этаже двухэтажного дома, расположенного на улице Торговой, по невыясненной причине загорелась детская коляска.

В ведомстве отметили, что подросток действительно помог оповестить местных жителей о случившемся, вследствие чего они смогли эвакуироваться до прибытия пожарных подразделений. Несовершеннолетний также пытался ликвидировать пламя первичными средствами пожаротушения. Впоследствии юноша был доставлен в больницу с отравлением угарным газом. Его жизни ничто не угрожает.

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