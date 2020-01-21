Пожар в Томской области унес жизни девяти человек

//Происшествия 13+

21 января 2020, 06:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Не менее девяти человек погибли в результате возгорания одноэтажного деревянного дома, расположенного в селе Причулымский Асиновского района Томской области.

По сообщению Главного управления МЧС РФ, здание загорелось в ночь на вторник, 21 января. Три человека успели выбраться, девять обгоревших тел нашли после ликвидации огня.

Сообщается, что пожаром уничтожено 208 квадратных метров.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших.

Читайте также:

1. Пожар едва не уничтожил одно из самых знаменитых кафе Парижа, построенное в начале XX века

2. Чехия: восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых