Индексацию выплат работающим пенсионерам закрепят в Конституции РФ

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23 января 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Рост пенсий россиян зафиксируют в Конституции России: законопроект о внесении поправок в документ, который предложил принять глава РФ Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправку к Конституции России о регулярной индексации пенсий. Сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева уточнила, что новые нормы будут распространяться и на работающих пенсионеров, пишет агентство REGNUM.

"Не только повышается юридическая защита, речь идет о стабильности социального стандарта. Соединяется обладание правом и социальным благом. Причем само правило сформулировано без изъятия, и вопрос только к конкретизации порядка федеральным законом", - заявила Хабриева.

Напомним, на прошлой неделе в среду, 15 января, в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны. В частности, он предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

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