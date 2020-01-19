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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Совфеде рассказали, при каких условиях пенсии в России могут вырасти

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Совфеде рассказали, при каких условиях пенсии в России могут вырасти
фото: pixabey

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году, пишет «Российская газета».

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что можно превысить заявленный уровень индексации, если позволит экономика.

«Все то, что имеет отношение к страховым пенсиям, можно также распространить на государственные пенсии: пенсии по инвалидности, социальные пенсии, которые также отражены в бюджете страны», - добавил эксперт.

СЕ

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