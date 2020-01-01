С 1 января в России проиндексировали пенсии

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1 января 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПФР

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Российским пенсионерам с 1 января 2020 года повысили пенсии. В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионерам индексируются на 6,6 процентов.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тысяч рублей. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 миллионов пенсионеров.

В ПФР объяснили, что у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Например, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019-го составляла 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 806 рублей. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляла 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1 085 рублей и составит 17 522 рубля.

Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все пропущенные индексации.