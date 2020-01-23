Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Стало известно, в какой стране находится стендап-комик Александр Долгополов

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, в какой стране находится стендап-комик Александр Долгополов
Александр Долгополов, фото из соцсети

Стендап-комик Александр Долгополов со своей девушкой находится в Израиле. У Долгополова запланированы выступления в нескольких российских городах.  Но билеты, в частности в бар в Санкт-Петербурге, не продаются.

Полиция заинтересовалась стендап-комиком  после того, как житель Подмосковья заявил в полицию на Долгополова. Мужчина написал жалобу на оскорбление чувств верующих.

О том, что стендап-комик Александр Долгополов находится в Израиле, рассказал представитель одного из творческих объединений Лев Гольдорт. Его компания занималась организацией концертов артиста в Тель-Авиве и Хайфе в прошлом году.
В Израиле Долгополова встретил один из представителей движения. Александр с подругой в Тель-Авиве сфотографировались возле граффити "Освободим Нааму".

Вчера Долгополов сообщил, что петербургский бар HopHead, где он выступает, получил запрос полиции с просьбой предоставить информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube.
Сегодня адвокат артиста сообщил, что он покинул Россию.

Читайте также:

Продажи билетов на выступление стендап-комика Долгополова приостановлены. Его проверит полиция

Обвиняемый в оскорблении чувств верующих стендап-комик покинул Россию и напуган предстоящей проверкой

ИЧ

//картина дня

Общество

Поклонская пристыдила

Поклонская пристыдила "интернетных копателей", раскопавших в сети старые посты министра Любимовой о нелюбви к культуре

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад Любимова разместила в ЖЖ пост.

На Украине анонсировали вторжение террористов на крымский полуостров. Утверждается, что это произойдет 2 мая. «Аргументы недели» выяснили, кто стоит за этой акцией.

На Украине анонсировали вторжение террористов на крымский полуостров. Утверждается, что это произойдет 2 мая. «Аргументы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом, о котором пишут СМИ, передают телеканалы…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина скоропостижно умерла в возрасте 26 лет. Для коллег, друзей, воспитанников Рузавиной и их родителей…

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин 23 января в Иерусалиме встретился с Яффой Иссахар, матерью израильтянки Наамы Иссахар, задержанной прошлой весной в транзитной зоне аэропорта…