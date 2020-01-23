Стало известно, в какой стране находится стендап-комик Александр Долгополов

Стендап-комик Александр Долгополов со своей девушкой находится в Израиле. У Долгополова запланированы выступления в нескольких российских городах. Но билеты, в частности в бар в Санкт-Петербурге, не продаются.
Полиция заинтересовалась стендап-комиком после того, как житель Подмосковья заявил в полицию на Долгополова. Мужчина написал жалобу на оскорбление чувств верующих.
О том, что стендап-комик Александр Долгополов находится в Израиле, рассказал представитель одного из творческих объединений Лев Гольдорт. Его компания занималась организацией концертов артиста в Тель-Авиве и Хайфе в прошлом году.
В Израиле Долгополова встретил один из представителей движения. Александр с подругой в Тель-Авиве сфотографировались возле граффити "Освободим Нааму".
Вчера Долгополов сообщил, что петербургский бар HopHead, где он выступает, получил запрос полиции с просьбой предоставить информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube.
Сегодня адвокат артиста сообщил, что он покинул Россию.
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