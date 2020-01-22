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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Продажи билетов на выступление стендап-комика Долгополова приостановлены. Его проверит полиция

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Продажи билетов на выступление стендап-комика Долгополова приостановлены. Его проверит полиция
Александр Долгополов, фото из соцсети

Продажи билетов на выступление стендап-комика Александра Долгополова приостановлены. Арт-директор петербургского бара HopHead Армен Гандилян сообщил, что билеты на Долгополова не продаются до выяснения обстоятельств.

Сам Александр Долгополов ранее написал в Instagram, что одним из его выступлений в баре HopHead заинтересовалась полиция. Выступление было еще год назад. Комик опубликовал фото документа, в котором сотрудники правоохранительных органов запрашивают у бара ООО «Бар Хоп-Хед» информацию о дате мероприятия, видео с которого было опубликовано на YouTube, а также полные сведения о Долгополове.

В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что полиция начала проверку в отношении Александра Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих.

Пройдут ли выступления стендап-комика, на которые уже проданы билеты, станет известно 23 января. В январе у Долгополова запланированы концерты в Обнинске, Москве и Ярославле.

 
 
 
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Публикация от Александр Долгополов (@sankldive)14 Янв 2020 в 2:42 PST

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