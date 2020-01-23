Обвиняемый в оскорблении чувств верующих стендап-комик покинул Россию и напуган предстоящей проверкой

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23 января 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото:Александр Долгополов, Instagram

Адвокат стендап-комика Александра Долгополова Леонид Соловьев сообщил, что его доверитель уехал из России. Отмечается, что житель Орехово-Зуево подал заявление в полицию на артиста за его видео, в котором усмотрел оскорбление своих религиозных чувств.

«Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств», - пояснил представитель Долгополова.

При этом на сайте стенд-ап комика отмечено, что он должен посетить в январе несколько городов с концертами, а в феврале вернуться в санкт-петербургский клуб HopHead, где его искала полиция. Однако сейчас продажа билетов временно приостановлена.

«Я очень расстроен, я очень злюсь, я напуган, но в то же время я и не удивлен», - высказал на Youtube-канале артист.

В МВД уточнили, что полиция проводит проверку по факту появившейся информации об оскорблении чувств верующих. По результатам проверки будет принято решение, согласно закону.

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