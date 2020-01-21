В Госдуме предложили наказать Водонаеву за оскорбление общества по закону и взыскать 100 млн руб.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил наказать телеведущую Алену Водонаеву по закону об оскорблении общества. По его словам, знаменитость оскорбила всех россиян, присвоив им «определённый статус».
«Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статуса … Было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны. Вот в этом случае - штраф 100 млн», - пояснил Володин в ходе пленарного заседания ГД.
Спикер отметил, что Водонаева на своем хамстве увеличивает прибыть в социальных сетях.
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