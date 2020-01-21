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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Алёна Водонаева жалуется на травлю, но от своего мнения о маткапитале и "быдле" не откажется

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Алёна Водонаева жалуется на травлю, но от своего мнения о маткапитале и
Aлена Водонаева, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Алёна Водонаева, получившая популярность по участию в шоу "Дом-2", жалуется на травлю из-за ее высказывания о материнском капитале, но от своего мнения не откажется.  Высказывание Водонаевой о том, что повышение размера маткапитала приведет к тому, что "быдло станет рожать ради денег", получило широкий общественный резонанс. Бывшую звезду "Дома-2" обсуждали в разных телепрограммах.

Теперь Водонаева пожаловалась на критику и объяснила свое мнение. Телеведущая записала сообщение и выложила на своём youtube-канале.  По словам Водонаевой, она не собирается отказываться от своих слов. А всех, кого задели "заголовки СМИ и телесюжеты", она призвала прочитать высказывания в первоисточнике — на ее странице в Instagram и telegram-канале.
Знаменитость объяснила: она хочет, чтобы условная семья из двух выпускников вузов, которым по 25 лет, могла позволить себе на свою зарплату "воспитывать и содержать ребенка". Под этим она понимает обеспечение его хорошим уровнем образования, медицины и досуга. Тедеведущая убеждена, что маткапитал должен быть "приятным бонусом, а не основным стимулом" для рождения ребёнка.

Водонаева отметила, что многим молодым семьям маткапитал действительно помогает приобрести жилье. И напомнила о большом количестве объявлений в городах об обналичивании маткапитала.

По признанию женщины, тех, кто пользуется этими незаконными услугами и "«спускает все деньги на водку и кутеж" они считает быдлом, - сообщает URA.RU.

"Если я снималась для обложек мужских журналов, значит, я глупая инфузория-туфелька? Я не имею права голоса? Я не имею гражданской позиции? Прекратите пропаганду ханженства. Хватит мыслись стереотипами, что обнаженная женщина равно женщина без мозгов", — подчеркнула телеведущая.

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