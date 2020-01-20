Получать маткапитал на первенца россияне смогут уже с марта

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20 января 2020, 04:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Оформление материнского капитала за первенцев начнется уже с марта текущего года. С этого же месяца будут осуществляться жилищные выплаты на несовершеннолетних.

По данным представителей комитета Госдумы по социальной политике, согласно законопроекту, родители первого ребенка получат 466 617 рублей. Выплаты на второго ребенка увеличатся дополнительно на 150 тысяч рублей.

В комитете отметили, что, согласно поручениям российского президента Владимира Путина, в положенные сроки начнутся дополнительные выплаты педагогам средних образовательных учреждений за классное руководство.

Единственной проблемой станет решение проблем с наполнением медучреждений врачами, особенно в сельской местности.