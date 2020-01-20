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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Получать маткапитал на первенца россияне смогут уже с марта

, 04:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Получать маткапитал на первенца россияне смогут уже с марта
Фото: pixabay.com

Оформление материнского капитала за первенцев начнется уже с марта текущего года. С этого же месяца будут осуществляться жилищные выплаты на несовершеннолетних.

Маткапитал необходимо увеличить — Путин Федеральному Собранию

Маткапитал необходимо увеличить — Путин Федеральному Собранию

По данным представителей комитета Госдумы по социальной политике, согласно законопроекту, родители первого ребенка получат 466 617 рублей. Выплаты на второго ребенка увеличатся дополнительно на 150 тысяч рублей.

В комитете отметили, что, согласно поручениям российского президента Владимира Путина, в положенные сроки начнутся дополнительные выплаты педагогам средних образовательных учреждений за классное руководство.

Единственной проблемой станет решение проблем с наполнением медучреждений врачами, особенно в сельской местности.

ЕП

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