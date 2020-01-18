"Она своими куриными мозгами не понимает", - Милонов раскритиковал Водонаеву за слова о маткапитале

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18 января 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Милонов, фото: Instagram

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" весьма эмоционально отреагировал на слова звезды "Дома-2" Алены Водонаевой, раскритиковавшей идею материнского капитала. Шура о Водонаевой: Человек рвется в политику

Уроженка Тюмени Алена Водонаева ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", заявила, что некое российское "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", тут же начнет рожать детей ради получения маткапитала.

"Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал - это не то, что она привыкла видеть в виде утренней денежки на тумбочке", - заявил Милонов, при этом назвав Водонаеву "эскортницей-содержанкой".

"Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить, как это успешно делает Водонаева", - по его словам, реплика Водонаевой является бессовестной и бесчеловечной, и на ее мнение не надо обращать внимание.

Сама же Водонаева накануне объяснила свои слова про "быдло": "Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству", - заявила модель в Сети.