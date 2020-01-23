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23 января 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад Ольга Любимова разместила в ЖЖ пост, в котором написала о нелюбви к культуре.

Поклонская назвала пользователей сети интернетными копателями (прям как археологи), которые нашли в соцсетях старые странички Ольги Любимовой. Депутат отметила, что, вероятно, в то время Любимова не предполагала, как изменится ее карьера и не знала, что "каждый текст или личное фото могут легко использовать против тебя же". "А теперь "сетевые праведники" устроили ей травлю за обычные житейские посты", - написала депутат в своем Telegram-канале.

Наталья Поклонская отметила, что на месте Ольги Любимовой может оказаться каждый. Она призвала не забывать, что комментарии, посты в соцсетях, фотографии могут всплыть наружу через много лет.

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