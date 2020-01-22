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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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"Потрясающая новость!", - Стас Садальский доволен назначением Ольги Любимовой министром культуры

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Стас Садальский, фото из соцсети "Фейсбук"

Актер театра и кино Станислав Садальский доволен, кого Владимир Путин назначил министром культуры РФ.
Нелюбимого Садальским Владимира Мединского на посту главы Минкульта сменила Ольга Любимова.

Любимова занимала пост главы департамента кино Минкультуры. "Это самый лучший подарок, который Владимир Владимирович мог сделать для нас!" - радуется Садальский. Он был знаком с мамой Ольги Любимовой - актрисой Марией Шверубович.
Садальский поделился биографией нового министра культуры. Он рассказал, что "Ольга – правнучка великого русского актера Василия Качалова, дочь Маши Шверубович".

Актер с мамой Любимовой играл в юности в Современнике, она была его партнершей по сцене.
Любимова, как напомнил Садальский, дочь "выдающегося театроведа и критика, ректора Щепкинского училища Бориса Любимова".

 
 
 
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Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)21 Янв 2020 в 10:27 PST


"Это великая семья, носители и хранители старомосковских традиций театра, интеллигентности, веры, знаний, добра", - заключил Садальский.

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