"Выяснила неожиданно для себя, что я ни разу не культурный человек" - в Сети обнаружили признание нового министра культуры

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22 января 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото pixabay.com

Новый министр культуры не удалила свой блог в ЖЖ, и внимание пользователей Сети привлекла публикация от 2008 года, в которой Ольга Любимова откровенно призналась, что не считает себя культурным человеком.



Публикация называется "Лист позора", в ней Ольга Любимова перечислила причины, по которым она пришла к такому неутешительному выводу. Например, ей не хотелось бы увидеть Мону Лизу, а походы по музеям и выставкам вызывают у неё явное раздражение. Также Любимова отметила, что ничего не понимает в артхаусном кино и вообще плохо знает мировой кинематограф.



