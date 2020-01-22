"Выяснила неожиданно для себя, что я ни разу не культурный человек" - в Сети обнаружили признание нового министра культуры

Новый министр культуры не удалила свой блог в ЖЖ, и внимание пользователей Сети привлекла публикация от 2008 года, в которой Ольга Любимова откровенно призналась, что не считает себя культурным человеком.
Публикация называется "Лист позора", в ней Ольга Любимова перечислила причины, по которым она пришла к такому неутешительному выводу. Например, ей не хотелось бы увидеть Мону Лизу, а походы по музеям и выставкам вызывают у неё явное раздражение. Также Любимова отметила, что ничего не понимает в артхаусном кино и вообще плохо знает мировой кинематограф.
//самое читаемое на ан
«Мы еще вспомним Мединского добрым словом, а сейчас - наплачемся», в Сети обсуждают назначение нового министра культуры