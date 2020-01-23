Мэр Риги: Бюджет столицы будет принят, даже если он не нравится некоторым

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23 января 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Просто беда с принятием муниципального бюджета столицы Латвии. Январь на исходе, а деньги «повисли» в воздухе. Никак не хочет партия «Согласие» помочь своим избирателям в дополнительном финансировании. Когда же примут бюджет столицы? Специально для «Аргументов Недели» комментарии мэра Риги Олега Бурова.

«Ситуация с партией «Согласия» просто жалкая. Бюджет можно и не принимать, но тогда пострадают люди. Если не утвердить нынешний бюджет, то самоуправления будет работать на финансировании 1/12 от прошлого года. И что тогда? Планы будет невозможно реализовать. Мне сложно представить, что «Согласие» собирается говорить своему электорату и как скажет, например, воспитателям детских садов, что не будет им повышения зарплат. А почему не будет? А потому, что Буров им не нравится. Смешно! Жалко! Взрослые люди! Что я собираюсь делать? Если даже проект бюджета не будет одобрен комитетом, то 31 января я созову заседание думы. Закон предусматривает, что муниципальный бюджет должен быть принят в течении двух месяцев после утверждения государственного бюджета. Надо принимать. Даже если он не нравится некоторым».

Видимо, партия «Согласие» жаждет, чтобы голодные воспитатели «бегали» за сытыми депутатами и кричали: «Дяденька, дай миллион!» Вот вам и «Ильф с Петровым». Прости, Господи! «РОга и кОпыта» в партии «Согласие».

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