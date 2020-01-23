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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Житель Ялты нанес себе телесные повреждения в здании администрации города

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Житель Ялты нанес себе телесные повреждения в здании администрации города
https://an-crimea.ru/

Житель Ялты нанес себе телесные повреждения в здании администрации города. Сейчас мужчина находится в больнице.

Об этом сообщается на странице администрации в Facebook. Отмечается, что инцидент произошел сегодня. Во время посещения администрации у мужчины при себе были документы.

«В здании администрации он находился в течение нескольких минут, при этом вел себя очень замкнуто и скованно. За это время им была произведена попытка нанесения вреда собственному здоровью», – говорится в сообщении.

Сотрудники администрации оказали мужчине первую помощь, вызвали полицию и медиков. Его госпитализировали.

«В настоящее время ведутся следственные действия. Персональные данные пострадавшего не разглашаются в связи с проведением оперативно-следственных мероприятий», – добавляется в сообщении.

По информации «Крыминформа», гражданин 1963 года рождений нанес себе повреждения с помощью ножа.

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