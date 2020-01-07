На интернет-аукционе «Мешок» неизвестные продают ордена и личные документы советского актера Михаила Пуговкина

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7 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Михаил Пуговкин, globallookpress.com, © Igor Gnevashev

Неизвестные выставили на продажу наградные листы, ордена и личные документы советского актера Михаила ПУГОВКИНА, прожившего часть своей жизни в Ялте.

Последнее неопубликованное интервью Михаила Пуговкина

Поклонники артиста распространяют эту информацию в соцсетях в надежде привлечь внимание к проблеме. Они предполагают, что ценные документы могли быть украдены мошенниками.

На интернет-аукционе «Мешок» опубликовано 27 лотов. Это всевозможные грамоты, удостоверения, фотографии, ордена и приказы, касающиеся актера. Среди них документ о присвоении ПУГОВКИНУ звания почетного гражданина Автономной Республики Крым, почетного отдыхающего одного из крымских пансионатов и поздравление с юбилеем народного артиста от коллектива МДЦ «Артек».

Часть пользователей уверена, что все это необходимо передать в музеи и сохранить, другая часть не видит в документах ничего ценного.

«Тут же нет практически ничего (кроме военного билета), что представляло бы особую ценность для истории театра и творчества актера. Ну, почетные грамоты, поздравления, присвоение звания почетный отдыхающий (очень смешно), фотографии в основном тиражированные. Ну и зачем такой шум?», - недоумевает участник одного из форумов.

СПРАВКА. В июле 1991 года народный артист СССР Михаил ПУГОВКИН переехал на постоянное место жительства в Крым, в Ялту, где организовал свой центр. Ездил на выступления и творческие встречи в здравницы полуострова. Прожил здесь 8 лет. На набережной Ялты установлен памятник актеру.