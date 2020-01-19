Никто из ялтинских депутатов не решился пожить хоть неделю на 125 грамм хлеба, как в блокаду

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19 января 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Ни один из ялтинских депутатов не взялся пожить хотя бы неделю на 125 грамм хлеба в день, как жили 872 дня ленинградцы в блокаду.

Сколько же на самом деле людей погибло в блокаду Ленинграда?

Пресс-служба ялтинской горадминистрации распространила сообщение, что местные депутаты приняли участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной снятию блокады с Ленинграда в 1943 году. Депутаты, судя по фото, осмотрели кусочки хлеба весом 125 грамм – ежедневный паек блокадников - и взяли его, упакованный в полиэтилен, с собой в качестве сувенира.

На мероприятии было сказано, что акция «призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду».

Прочувствовать на «своей шкуре», что значит жить на 125-граммовую пайку хлеба в день, не взялся ни один из народных избранников.