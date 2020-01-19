Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Никто из ялтинских депутатов не решился пожить хоть неделю на 125 грамм хлеба, как в блокаду

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Никто из ялтинских депутатов не решился пожить хоть неделю на 125 грамм хлеба, как в блокаду
an-crimea.ru

Ни один из ялтинских депутатов не взялся пожить хотя бы неделю на 125 грамм хлеба в день, как жили 872 дня ленинградцы в блокаду.

Сколько же на самом деле людей погибло в блокаду Ленинграда?

Сколько же на самом деле людей погибло в блокаду Ленинграда?

Пресс-служба ялтинской горадминистрации распространила сообщение, что местные депутаты приняли участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной снятию блокады с Ленинграда в 1943 году. Депутаты, судя по фото, осмотрели кусочки хлеба весом 125 грамм – ежедневный паек блокадников - и взяли его, упакованный в полиэтилен, с собой в качестве сувенира.

На мероприятии было сказано, что акция «призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду».

Прочувствовать на «своей шкуре», что значит жить на 125-граммовую пайку хлеба в день, не взялся ни один из народных избранников.  

 

ГБ

//картина дня

В мире

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Немецкое издание Die Welt сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель считает главной задачей конференции по Ливии не допустить повторения «сирийского сценария», когда главной силой при урегулировании ситуации стала Россия.

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В канун Новогодних праздников полиция «Внуково» задержала пассажира, который был пьян «в дрова». Он выл и пинался, его пришлось положить на тележку и прокатили…

//новости ан

//новости ан

В Петербурге арестовали на два месяца бездомного, который сообщил о минировании Конституционного суда. Он заявил, что к этому его подтолкнуло послание президента

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал оппозиционных журналистов, критикующих власть, продажными и призвал их «как говорят в народе, мочить». Так он поздравил сотрудников…

//новости ан

//новости ан

//новости ан